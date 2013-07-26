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Рубин-2 - Лада-Тольятти

26.07.2013, Пятница, 16:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур Рубин-2 - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
19 тур
26 октября, пятница 15:00 Рубин-2 1:1 Лада-Тольятти
3 тур
2 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Рубин-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
28 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Рубин-2 1:1 Лада-Тольятти
12 тур
25 июня, четверг 17:30 Лада-Тольятти 1:0 Рубин-2
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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