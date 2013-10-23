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Сахалин - Чита

23.10.2013, Среда, 09:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 20 тур Сахалин - Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
2 тур
26 июля, пятница 12:30 Чита 0:2 Сахалин
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
24 тур
25 апреля, четверг 12:30 Чита 0:0 Сахалин
22 тур
29 октября, понедельник 09:00 Сахалин 1:0 Чита
2 тур
18 июля, среда 12:30 Чита 1:0 Сахалин
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
41 тур
29 мая, вторник 11:00 Сахалин 3:0 Чита
15 тур
8 июля, пятница 00:00 Чита 2:0 Сахалин
13 тур
27 июня, понедельник 00:00 Сахалин 1:1 Чита
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010
32 тур
16 октября, суббота 09:00 Сахалин 0:1 Чита
20 тур
8 августа, воскресенье 13:00 Чита 1:1 Сахалин
10 тур
11 июня, пятница 11:30 Сахалин 1:1 Чита
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 24 15 6 3 44:16 +28 51
2. Чита 24 12 6 6 31:20 +11 42
3. Смена К-А 24 12 5 7 33:18 +15 41
4. 24 11 5 8 30:24 +6 38
5. Байкал 24 9 9 6 31:20 +11 36
6. Якутия 24 10 5 9 36:36 0 35
7. Иртыш 24 8 8 8 28:28 0 32
8. Сибирь-2 24 4 2 18 15:45 -30 14
9. 24 2 4 18 11:52 -41 10
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