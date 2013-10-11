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Сибирь-2 - Байкал

11.10.2013, Пятница, 13:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 17 тур Сибирь-2 - Байкал
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
3 тур
3 августа, суббота 12:00 Байкал 0:0 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
32 тур
31 мая, пятница 15:00 Сибирь-2 4:0 Байкал
20 тур
20 октября, суббота 11:00 Байкал 2:0 Сибирь-2
10 тур
30 августа, четверг 15:00 Сибирь-2 1:1 Байкал
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
31 тур
8 октября, суббота 15:00 Сибирь-2 0:0 Байкал
25 тур
7 сентября, среда 13:00 Байкал 1:1 Сибирь-2
3 тур
4 мая, среда 00:00 Сибирь-2 0:2 Байкал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 24 15 6 3 44:16 +28 51
2. Чита 24 12 6 6 31:20 +11 42
3. Смена К-А 24 12 5 7 33:18 +15 41
4. 24 11 5 8 30:24 +6 38
5. Байкал 24 9 9 6 31:20 +11 36
6. Якутия 24 10 5 9 36:36 0 35
7. Иртыш 24 8 8 8 28:28 0 32
8. Сибирь-2 24 4 2 18 15:45 -30 14
9. 24 2 4 18 11:52 -41 10
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