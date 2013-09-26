Чита - Сибирь-2

|8 тур
|27 августа, вторник
|15:00
|Сибирь-2
|1:2
|Чита
|31 тур
|28 мая, вторник
|15:00
|Сибирь-2
|0:0
|Чита
|19 тур
|17 октября, среда
|11:00
|Чита
|3:2
|Сибирь-2
|9 тур
|27 августа, понедельник
|13:00
|Сибирь-2
|0:1
|Чита
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сахалин
|24
|15
|6
|3
|44:16
|+28
|51
|2.
|Чита
|24
|12
|6
|6
|31:20
|+11
|42
|3.
|Смена К-А
|24
|12
|5
|7
|33:18
|+15
|41
|4.
|24
|11
|5
|8
|30:24
|+6
|38
|5.
|Байкал
|24
|9
|9
|6
|31:20
|+11
|36
|6.
|Якутия
|24
|10
|5
|9
|36:36
|0
|35
|7.
|Иртыш
|24
|8
|8
|8
|28:28
|0
|32
|8.
|Сибирь-2
|24
|4
|2
|18
|15:45
|-30
|14
|9.
|24
|2
|4
|18
|11:52
|-41
|10