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Сибирь-2 - Смена

17.09.2013, Вторник, 14:30 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 12 тур Сибирь-2 - Смена
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
10 тур
8 сентября, воскресенье 11:00 Смена 2:0 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
24 тур
25 апреля, четверг 11:30 Смена 4:1 Сибирь-2
22 тур
29 октября, понедельник 15:00 Сибирь-2 0:1 Смена
2 тур
18 июля, среда 12:00 Смена 1:2 Сибирь-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
42 тур
1 июня, пятница 13:00 Сибирь-2 1:6 Смена
16 тур
11 июля, понедельник 12:00 Смена 2:0 Сибирь-2
14 тур
30 июня, четверг 15:00 Сибирь-2 1:1 Смена
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 24 15 6 3 44:16 +28 51
2. Чита 24 12 6 6 31:20 +11 42
3. Смена К-А 24 12 5 7 33:18 +15 41
4. 24 11 5 8 30:24 +6 38
5. Байкал 24 9 9 6 31:20 +11 36
6. Якутия 24 10 5 9 36:36 0 35
7. Иртыш 24 8 8 8 28:28 0 32
8. Сибирь-2 24 4 2 18 15:45 -30 14
9. 24 2 4 18 11:52 -41 10
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