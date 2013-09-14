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Сибирь-2 - Сахалин

14.09.2013, Суббота, 12:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур Сибирь-2 - Сахалин
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
9 тур
5 сентября, четверг 11:00 Сахалин 5:0 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 12:00 Сибирь-2 0:3 Сахалин
16 тур
2 октября, вторник 10:00 Сахалин 0:0 Сибирь-2
6 тур
8 августа, среда 15:00 Сибирь-2 1:1 Сахалин
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
36 тур
2 мая, среда 13:00 Сибирь-2 0:1 Сахалин
22 тур
21 августа, воскресенье 11:00 Сахалин 3:1 Сибирь-2
8 тур
29 мая, воскресенье 00:00 Сибирь-2 1:3 Сахалин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 24 15 6 3 44:16 +28 51
2. Чита 24 12 6 6 31:20 +11 42
3. Смена К-А 24 12 5 7 33:18 +15 41
4. 24 11 5 8 30:24 +6 38
5. Байкал 24 9 9 6 31:20 +11 36
6. Якутия 24 10 5 9 36:36 0 35
7. Иртыш 24 8 8 8 28:28 0 32
8. Сибирь-2 24 4 2 18 15:45 -30 14
9. 24 2 4 18 11:52 -41 10
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