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Байкал - Якутия

14.09.2013, Суббота, 12:00 мск Иркутск, стадион Локомотив Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур Байкал - Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
9 тур
5 сентября, четверг 11:00 Якутия 2:2 Байкал
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
27 тур
9 мая, четверг 11:00 Байкал 1:2 Якутия
15 тур
29 сентября, суббота 10:00 Якутия 1:0 Байкал
5 тур
5 августа, воскресенье 15:00 Байкал 1:1 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
29 тур
28 сентября, среда 13:00 Байкал 3:2 Якутия
27 тур
18 сентября, воскресенье 11:00 Якутия 1:1 Байкал
1 тур
23 апреля, суббота 00:00 Байкал 1:1 Якутия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 24 15 6 3 44:16 +28 51
2. Чита 24 12 6 6 31:20 +11 42
3. Смена К-А 24 12 5 7 33:18 +15 41
4. 24 11 5 8 30:24 +6 38
5. Байкал 24 9 9 6 31:20 +11 36
6. Якутия 24 10 5 9 36:36 0 35
7. Иртыш 24 8 8 8 28:28 0 32
8. Сибирь-2 24 4 2 18 15:45 -30 14
9. 24 2 4 18 11:52 -41 10
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