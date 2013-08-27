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Сибирь-2 - Чита

27.08.2013, Вторник, 15:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 8 тур Сибирь-2 - Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
31 тур
28 мая, вторник 15:00 Сибирь-2 0:0 Чита
19 тур
17 октября, среда 11:00 Чита 3:2 Сибирь-2
9 тур
27 августа, понедельник 13:00 Сибирь-2 0:1 Чита
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
32 тур
11 октября, вторник 15:00 Сибирь-2 1:1 Чита
26 тур
10 сентября, суббота 12:30 Чита 1:1 Сибирь-2
4 тур
7 мая, суббота 00:00 Сибирь-2 2:0 Чита
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 24 15 6 3 44:16 +28 51
2. Чита 24 12 6 6 31:20 +11 42
3. Смена К-А 24 12 5 7 33:18 +15 41
4. 24 11 5 8 30:24 +6 38
5. Байкал 24 9 9 6 31:20 +11 36
6. Якутия 24 10 5 9 36:36 0 35
7. Иртыш 24 8 8 8 28:28 0 32
8. Сибирь-2 24 4 2 18 15:45 -30 14
9. 24 2 4 18 11:52 -41 10
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