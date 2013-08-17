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Смена - Якутия

17.08.2013, Суббота, 11:30 мск Комсомольск-на-Амуре, стадион Авангард Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 6 тур Смена - Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
32 тур
31 мая, пятница 12:00 Якутия 1:2 Смена
19 тур
17 октября, среда 10:00 Якутия 0:1 Смена
9 тур
27 августа, понедельник 12:00 Смена 3:1 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
40 тур
22 мая, вторник 11:00 Смена 4:0 Якутия
18 тур
21 июля, четверг 13:00 Якутия 1:5 Смена
12 тур
20 июня, понедельник 12:00 Смена 2:2 Якутия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 24 15 6 3 44:16 +28 51
2. Чита 24 12 6 6 31:20 +11 42
3. Смена К-А 24 12 5 7 33:18 +15 41
4. 24 11 5 8 30:24 +6 38
5. Байкал 24 9 9 6 31:20 +11 36
6. Якутия 24 10 5 9 36:36 0 35
7. Иртыш 24 8 8 8 28:28 0 32
8. Сибирь-2 24 4 2 18 15:45 -30 14
9. 24 2 4 18 11:52 -41 10
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