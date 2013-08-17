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Сибирь-2 - Иртыш

17.08.2013, Суббота, 13:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 6 тур Сибирь-2 - Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 14:00 Иртыш 1:0 Сибирь-2
17 тур
8 октября, понедельник 11:00 Сибирь-2 3:0 Иртыш
7 тур
17 августа, пятница 15:30 Иртыш 3:1 Сибирь-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
33 тур
19 октября, среда 15:00 Иртыш 4:1 Сибирь-2
24 тур
31 августа, среда 15:30 Сибирь-2 2:1 Иртыш
5 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Иртыш 1:1 Сибирь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 24 15 6 3 44:16 +28 51
2. Чита 24 12 6 6 31:20 +11 42
3. Смена К-А 24 12 5 7 33:18 +15 41
4. 24 11 5 8 30:24 +6 38
5. Байкал 24 9 9 6 31:20 +11 36
6. Якутия 24 10 5 9 36:36 0 35
7. Иртыш 24 8 8 8 28:28 0 32
8. Сибирь-2 24 4 2 18 15:45 -30 14
9. 24 2 4 18 11:52 -41 10
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