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Звезда К - Нафтовик-Укрнафта

02.11.2013, Суббота, 16:00 мск Кировоград, стадион Звезда Украина. Первая лига, 17 тур Звезда К - Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига (2013/2014)
2 тур
20 июля, суббота 19:00 Нафтовик-Укрнафта 4:0 Звезда К
Украина. Первая лига (2012/2013)
28 тур
2 мая, четверг 17:00 Нафтовик-Укрнафта 0:1 Звезда К
11 тур
18 сентября, вторник 17:00 Звезда К 1:0 Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига (2011/2012)
33 тур
25 мая, пятница 19:00 Нафтовик-Укрнафта 5:1 Звезда К
16 тур
15 октября, суббота 16:30 Звезда К 1:1 Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига (2010/2011)
29 тур
7 мая, суббота 18:00 Звезда К 3:0 Нафтовик-Укрнафта
12 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Нафтовик-Укрнафта 2:0 Звезда К
Чемпионат Украины. Первая лига (2009/2010)
21 тур
3 апреля, суббота 17:00 Нафтовик-Укрнафта 2:1 Звезда К
4 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Звезда К 1:1 Нафтовик-Укрнафта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпик Дн 29 16 7 6 45:30 +15 55
2. Александрия 30 14 10 6 47:28 +19 52
3. Сталь А 30 16 3 11 44:33 +11 51
4. Полтава 30 14 4 12 39:34 +5 46
5. Десна 30 14 2 14 33:27 +6 44
6. Звезда К 30 12 8 10 36:34 +2 44
7. Нафтовик-Укрнафта 30 12 7 11 40:35 +5 43
8. 30 11 9 10 27:27 0 42
9. Нива Т 29 10 9 10 33:29 +4 39
10. ФК Сумы 30 11 6 13 32:39 -7 39
11. Гелиос 29 9 11 9 29:35 -6 38
12. Буковина 30 10 6 14 26:36 -10 36
13. Титан 29 9 8 12 29:41 -12 35
14. 30 8 8 14 29:30 -1 32
15. Николаев 30 9 4 17 34:49 -15 31
16. 30 7 10 13 23:39 -16 31
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