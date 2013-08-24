Николаев - Гелиос

|18 тур
|3 ноября, суббота
|18:00
|Гелиос
|2:2
|Николаев
|1 тур
|14 июля, суббота
|19:00
|Николаев
|0:2
|Гелиос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпик Дн
|29
|16
|7
|6
|45:30
|+15
|55
|2.
|Александрия
|30
|14
|10
|6
|47:28
|+19
|52
|3.
|Сталь А
|30
|16
|3
|11
|44:33
|+11
|51
|4.
|Полтава
|30
|14
|4
|12
|39:34
|+5
|46
|5.
|Десна
|30
|14
|2
|14
|33:27
|+6
|44
|6.
|Звезда К
|30
|12
|8
|10
|36:34
|+2
|44
|7.
|Нафтовик-Укрнафта
|30
|12
|7
|11
|40:35
|+5
|43
|8.
|30
|11
|9
|10
|27:27
|0
|42
|9.
|Нива Т
|29
|10
|9
|10
|33:29
|+4
|39
|10.
|ФК Сумы
|30
|11
|6
|13
|32:39
|-7
|39
|11.
|Гелиос
|29
|9
|11
|9
|29:35
|-6
|38
|12.
|Буковина
|30
|10
|6
|14
|26:36
|-10
|36
|13.
|Титан
|29
|9
|8
|12
|29:41
|-12
|35
|14.
|30
|8
|8
|14
|29:30
|-1
|32
|15.
|Николаев
|30
|9
|4
|17
|34:49
|-15
|31
|16.
|30
|7
|10
|13
|23:39
|-16
|31