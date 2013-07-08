Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Копылов (Москва)

ЦСКА - Волга

08.07.2013, Понедельник, 17:30 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Волга
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Волга
9 тур
22 сентября, суббота 13:30 Волга 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
24 сентября, суббота 18:15 ЦСКА 3:1 Волга
10 тур
21 июля, четверг 19:30 Волга 0:2 ЦСКА
...
  • Читайте нас: 