Факел - Локомотив

|3 тур
|30 июля, вторник
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Факел
|21 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Факел
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|22 августа, среда
|19:00
|Локомотив
|1:2
|Факел
|27 тур
|12 октября, вторник
|18:00
|Локомотив
|0:1
|Факел
|13 тур
|13 июля, вторник
|18:30
|Факел
|0:0
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сокол
|30
|21
|6
|3
|62:24
|+38
|69
|2.
|Витязь
|30
|19
|3
|8
|51:32
|+19
|60
|3.
|Факел
|30
|17
|9
|4
|47:21
|+26
|60
|4.
|Спартак-2
|30
|15
|5
|10
|58:40
|+18
|50
|5.
|Динамо Бр
|30
|14
|6
|10
|35:32
|+3
|48
|6.
|Калуга
|30
|12
|9
|9
|44:36
|+8
|45
|7.
|Подолье
|30
|13
|3
|14
|41:52
|-11
|42
|8.
|Авангард Кур
|30
|12
|6
|12
|37:39
|-2
|42
|9.
|Металлург Лп
|30
|11
|7
|12
|35:36
|-1
|40
|10.
|Зенит Пз
|30
|7
|14
|9
|28:29
|-1
|35
|11.
|Рязань
|30
|7
|12
|11
|20:30
|-10
|33
|12.
|Тамбов
|30
|8
|7
|15
|38:44
|-6
|31
|13.
|Орел
|30
|8
|5
|17
|30:41
|-11
|29
|14.
|Локомотив Лс
|30
|7
|8
|15
|31:42
|-11
|29
|15.
|30
|6
|11
|13
|25:40
|-15
|29
|16.
|30
|4
|7
|19
|22:66
|-44
|19