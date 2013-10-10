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Орел - Витязь

10.10.2013, Четверг, 19:00 мск Орел, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур Орел - Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
2 тур
22 июля, понедельник 19:00 Витязь 1:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
25 тур
11 мая, суббота 15:00 Витязь 1:0 Орел
11 тур
14 сентября, пятница 19:00 Орел 0:2 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
34 тур
5 мая, суббота 19:00 Витязь 2:1 Орел
20 тур
29 августа, понедельник 18:00 Орел 2:4 Витязь
8 тур
3 июня, пятница 00:00 Витязь 2:0 Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
19 тур
24 августа, вторник 18:00 Орел 0:2 Витязь
5 тур
19 мая, среда 18:00 Витязь 2:1 Орел
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сокол 30 21 6 3 62:24 +38 69
2. Витязь 30 19 3 8 51:32 +19 60
3. Факел 30 17 9 4 47:21 +26 60
4. Спартак-2 30 15 5 10 58:40 +18 50
5. Динамо Бр 30 14 6 10 35:32 +3 48
6. Калуга 30 12 9 9 44:36 +8 45
7. Подолье 30 13 3 14 41:52 -11 42
8. Авангард Кур 30 12 6 12 37:39 -2 42
9. Металлург Лп 30 11 7 12 35:36 -1 40
10. Зенит Пз 30 7 14 9 28:29 -1 35
11. Рязань 30 7 12 11 20:30 -10 33
12. Тамбов 30 8 7 15 38:44 -6 31
13. Орел 30 8 5 17 30:41 -11 29
14. Локомотив Лс 30 7 8 15 31:42 -11 29
15. 30 6 11 13 25:40 -15 29
16. 30 4 7 19 22:66 -44 19
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