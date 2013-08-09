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Подолье - Калуга

09.08.2013, Пятница, 19:00 мск Ерино, стадион Подолье Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур Подолье - Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
29 тур
31 мая, пятница 19:00 Подолье 0:0 Калуга
15 тур
6 октября, суббота 15:00 Калуга 4:1 Подолье
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
11 июля, среда 15:00 Калуга 4:1 Подолье
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 18:00 Калуга 2:1 Подолье
26 тур
5 октября, среда 17:00 Подолье 0:1 Калуга
1 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Калуга 0:0 Подолье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сокол 30 21 6 3 62:24 +38 69
2. Витязь 30 19 3 8 51:32 +19 60
3. Факел 30 17 9 4 47:21 +26 60
4. Спартак-2 30 15 5 10 58:40 +18 50
5. Динамо Бр 30 14 6 10 35:32 +3 48
6. Калуга 30 12 9 9 44:36 +8 45
7. Подолье 30 13 3 14 41:52 -11 42
8. Авангард Кур 30 12 6 12 37:39 -2 42
9. Металлург Лп 30 11 7 12 35:36 -1 40
10. Зенит Пз 30 7 14 9 28:29 -1 35
11. Рязань 30 7 12 11 20:30 -10 33
12. Тамбов 30 8 7 15 38:44 -6 31
13. Орел 30 8 5 17 30:41 -11 29
14. Локомотив Лс 30 7 8 15 31:42 -11 29
15. 30 6 11 13 25:40 -15 29
16. 30 4 7 19 22:66 -44 19
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