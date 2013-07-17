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Куба - Белиз

17.07.2013, Среда, 01:30 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур Куба - Белиз
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 3 0 0 11:2 +9 9
2. Коста-Рика 3 2 0 1 4:1 +3 6
3. Куба 3 1 0 2 5:7 -2 3
4. Белиз 3 0 0 3 1:11 -10 0
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