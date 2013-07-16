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Гондурас - Тринидад и Тобаго

16.07.2013, Вторник, 05:30 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур Гондурас - Тринидад и Тобаго
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гондурас 3 2 0 1 3:2 +1 6
2. Тринидад и Тобаго 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Сальвадор 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Гаити 3 1 0 2 2:3 -1 3
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