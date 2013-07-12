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Панама - Мартиника

12.07.2013, Пятница, 04:30 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур Панама - Мартиника
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панама 3 2 1 0 3:1 +2 7
2. Мексика 3 2 0 1 6:3 +3 6
3. Мартиника 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Канада 3 0 1 2 0:3 -3 1
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