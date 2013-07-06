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Бохум - Байер

06.07.2013, Суббота, 20:30 мск Бохум, стадион Рурштадион Товарищеские матчи Бохум - Байер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 17:30 Бохум 1:1 Байер
4 тур
29 августа, суббота 17:30 Байер 2:1 Бохум
Германия. Бундеслига (2008/2009)
23 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Байер 1:1 Бохум
6 тур
27 сентября, суббота 17:30 Бохум 2:3 Байер
Германия. Бундеслига (2007/2008)
22 тур
2 марта, воскресенье 19:00 Бохум 2:0 Байер
5 тур
15 сентября, суббота 17:30 Байер 2:0 Бохум
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