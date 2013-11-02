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Вологда - Химки

02.11.2013, Суббота, 14:00 мск Вологда, стадион Динамо Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 23 тур Вологда - Химки
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
13 тур
14 сентября, суббота 18:00 Химки 4:1 Вологда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тосно 32 21 8 3 51:16 +35 71
2. Текстильщик Ив 32 20 7 5 58:32 +26 67
3. Химки 32 16 10 6 68:37 +31 58
4. Псков-747 32 17 5 10 44:31 +13 56
5. ЦРФСО 32 15 7 10 48:43 +5 52
6. Торпедо Вл 32 14 7 11 48:38 +10 49
7. 32 13 9 10 39:34 +5 48
8. Олимп-Долгопрудный 32 12 9 11 40:33 +7 45
9. 32 11 12 9 49:40 +9 45
10. Зенит-2 32 11 10 11 43:43 0 43
11. Строгино 32 11 6 15 37:39 -2 39
12. Спартак Кс 32 10 6 16 31:33 -2 36
13. Коломна 32 10 5 17 32:56 -24 35
14. Знамя Труда 32 7 9 16 19:52 -33 30
15. Вологда 32 7 8 17 34:49 -15 29
16. Волга Тв 32 6 8 18 28:52 -24 26
17. 32 4 8 20 16:57 -41 20
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