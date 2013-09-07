Коломна - Зенит-2

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тосно
|32
|21
|8
|3
|51:16
|+35
|71
|2.
|Текстильщик Ив
|32
|20
|7
|5
|58:32
|+26
|67
|3.
|Химки
|32
|16
|10
|6
|68:37
|+31
|58
|4.
|Псков-747
|32
|17
|5
|10
|44:31
|+13
|56
|5.
|ЦРФСО
|32
|15
|7
|10
|48:43
|+5
|52
|6.
|Торпедо Вл
|32
|14
|7
|11
|48:38
|+10
|49
|7.
|32
|13
|9
|10
|39:34
|+5
|48
|8.
|Олимп-Долгопрудный
|32
|12
|9
|11
|40:33
|+7
|45
|9.
|32
|11
|12
|9
|49:40
|+9
|45
|10.
|Зенит-2
|32
|11
|10
|11
|43:43
|0
|43
|11.
|Строгино
|32
|11
|6
|15
|37:39
|-2
|39
|12.
|Спартак Кс
|32
|10
|6
|16
|31:33
|-2
|36
|13.
|Коломна
|32
|10
|5
|17
|32:56
|-24
|35
|14.
|Знамя Труда
|32
|7
|9
|16
|19:52
|-33
|30
|15.
|Вологда
|32
|7
|8
|17
|34:49
|-15
|29
|16.
|Волга Тв
|32
|6
|8
|18
|28:52
|-24
|26
|17.
|32
|4
|8
|20
|16:57
|-41
|20