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МИТОС - Машук-КМВ

26.10.2013, Суббота, 15:00 мск Новочеркасск, стадион Ермак Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 20 тур МИТОС - Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
4 тур
30 июля, вторник 18:00 Машук-КМВ 2:0 МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
30 тур
16 мая, четверг 18:00 Машук-КМВ 4:0 МИТОС
14 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 МИТОС 1:2 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
32 тур
19 мая, суббота 18:00 МИТОС 0:1 Машук-КМВ
16 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Машук-КМВ 1:1 МИТОС
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
32 тур
24 октября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 0:0 МИТОС
16 тур
16 июля, пятница 18:30 МИТОС 2:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 34 28 6 0 73:15 +58 90
2. Черноморец Нв 34 27 4 3 74:18 +56 85
3. Витязь 34 17 9 8 48:31 +17 60
4. 34 17 7 10 51:35 +16 58
5. Анжи-2 34 16 7 11 41:36 +5 55
6. МИТОС 34 15 9 10 42:27 +15 54
7. Астрахань 34 14 9 11 43:36 +7 51
8. 34 13 11 10 39:30 +9 50
9. 34 13 8 13 36:31 +5 47
10. Армавир 34 12 10 12 41:41 0 46
11. 34 12 7 15 38:47 -9 43
12. Машук-КМВ 34 9 7 18 28:54 -26 34
13. Алания 34 10 3 21 43:65 -22 33
14. Биолог-Новокубанск 34 7 12 15 37:53 -16 33
15. Дружба 34 8 8 18 26:48 -22 32
16. Терек-2 34 7 9 18 30:53 -23 30
17. Краснодар-2 34 7 6 21 35:66 -31 27
18. 34 5 6 23 31:70 -39 21
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