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Биолог-Новокубанск - Дружба

15.10.2013, Вторник, 15:00 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 18 тур Биолог-Новокубанск - Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
2 тур
17 июля, среда 19:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
22 тур
12 ноября, понедельник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
6 тур
14 августа, вторник 18:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
14 тур
7 августа, воскресенье 18:30 Дружба 2:1 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 34 28 6 0 73:15 +58 90
2. Черноморец Нв 34 27 4 3 74:18 +56 85
3. Витязь 34 17 9 8 48:31 +17 60
4. 34 17 7 10 51:35 +16 58
5. Анжи-2 34 16 7 11 41:36 +5 55
6. МИТОС 34 15 9 10 42:27 +15 54
7. Астрахань 34 14 9 11 43:36 +7 51
8. 34 13 11 10 39:30 +9 50
9. 34 13 8 13 36:31 +5 47
10. Армавир 34 12 10 12 41:41 0 46
11. 34 12 7 15 38:47 -9 43
12. Машук-КМВ 34 9 7 18 28:54 -26 34
13. Алания 34 10 3 21 43:65 -22 33
14. Биолог-Новокубанск 34 7 12 15 37:53 -16 33
15. Дружба 34 8 8 18 26:48 -22 32
16. Терек-2 34 7 9 18 30:53 -23 30
17. Краснодар-2 34 7 6 21 35:66 -31 27
18. 34 5 6 23 31:70 -39 21
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