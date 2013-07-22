Черноморец - Волгарь

|Второй этап, 44 тур
|26 апреля, четверг
|18:00
|Черноморец
|0:0
|Волгарь
|Второй этап, 44 тур
|26 апреля, четверг
|18:00
|Черноморец
|0:0
|Волгарь
|Второй этап, 29 тур
|28 сентября, среда
|18:00
|Волгарь
|2:2
|Черноморец
|Второй этап, 9 тур
|15 мая, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|3:0
|Волгарь
|27 тур
|28 августа, пятница
|19:00
|Черноморец
|1:1
|Волгарь
|7 тур
|30 апреля, четверг
|18:00
|Волгарь
|1:0
|Черноморец
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волгарь
|34
|28
|6
|0
|73:15
|+58
|90
|2.
|Черноморец Нв
|34
|27
|4
|3
|74:18
|+56
|85
|3.
|Витязь
|34
|17
|9
|8
|48:31
|+17
|60
|4.
|34
|17
|7
|10
|51:35
|+16
|58
|5.
|Анжи-2
|34
|16
|7
|11
|41:36
|+5
|55
|6.
|МИТОС
|34
|15
|9
|10
|42:27
|+15
|54
|7.
|Астрахань
|34
|14
|9
|11
|43:36
|+7
|51
|8.
|34
|13
|11
|10
|39:30
|+9
|50
|9.
|34
|13
|8
|13
|36:31
|+5
|47
|10.
|Армавир
|34
|12
|10
|12
|41:41
|0
|46
|11.
|34
|12
|7
|15
|38:47
|-9
|43
|12.
|Машук-КМВ
|34
|9
|7
|18
|28:54
|-26
|34
|13.
|Алания
|34
|10
|3
|21
|43:65
|-22
|33
|14.
|Биолог-Новокубанск
|34
|7
|12
|15
|37:53
|-16
|33
|15.
|Дружба
|34
|8
|8
|18
|26:48
|-22
|32
|16.
|Терек-2
|34
|7
|9
|18
|30:53
|-23
|30
|17.
|Краснодар-2
|34
|7
|6
|21
|35:66
|-31
|27
|18.
|34
|5
|6
|23
|31:70
|-39
|21