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Динамо - Рубин-2

18.07.2013, Четверг, 18:00 мск Киров, стадион Россия Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур Динамо - Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
26 тур
9 мая, четверг 18:30 Рубин-2 1:0 Динамо
10 тур
8 сентября, суббота 17:00 Динамо 0:0 Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
36 тур
18 мая, пятница 18:00 Динамо 0:0 Рубин-2
22 тур
9 сентября, пятница 17:00 Рубин-2 0:0 Динамо
10 тур
18 июня, суббота 00:00 Динамо 2:2 Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
19 тур
13 сентября, понедельник 00:00 Рубин-2 1:2 Динамо
7 тур
10 июня, четверг 18:00 Динамо 2:1 Рубин-2
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
15 мая, суббота 18:00 Рубин-2 0:1 Динамо
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
23 тур
7 сентября, понедельник 16:30 Динамо 1:0 Рубин-2
7 тур
30 мая, суббота 18:30 Рубин-2 0:1 Динамо
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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