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Кукеси - Флора

11.07.2013, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Кукеси - Флора
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 20:30 Флора 1:1 Кукеси
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