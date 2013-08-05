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Дуйсбург - Падерборн

05.08.2013, Понедельник, 20:30 мск Дуйсбург, стадион МСВ Арена Германия. Кубок, 1 раунд Дуйсбург - Падерборн
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