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Арминия - Айнтрахт

04.08.2013, Воскресенье, 16:30 мск Билефельд, стадион Шуко Арена Германия. Кубок, 1 раунд Арминия - Айнтрахт
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