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Айнтрахт - Кельн

03.08.2013, Суббота, 22:30 мск Трир, стадион Мозелштадион Германия. Кубок, 1 раунд Айнтрахт - Кельн
Германия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
27 октября, вторник 21:00 Айнтрахт 0:3 Кельн
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