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РБ Лейпциг - Аугсбург

02.08.2013, Пятница, 22:00 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Германия. Кубок, 1 раунд РБ Лейпциг - Аугсбург
Германия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
25 октября, вторник 21:00 РБ Лейпциг 0:1 Аугсбург
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