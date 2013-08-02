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Хайденхайм - Мюнхен 1860

02.08.2013, Пятница, 21:00 мск Хайденхайм-на-Бренце, стадион Войс-Арена Германия. Кубок, 1 раунд Хайденхайм - Мюнхен 1860
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