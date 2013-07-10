Текстильщик - Торпедо Вл

|33 тур
|17 октября, воскресенье
|17:00
|Торпедо Вл
|1:1
|Текстильщик
|17 тур
|16 июля, пятница
|18:30
|Текстильщик
|0:1
|Торпедо Вл
|33 тур
|17 октября, воскресенье
|17:00
|Торпедо Вл
|1:1
|Текстильщик
|17 тур
|16 июля, пятница
|18:30
|Текстильщик
|0:1
|Торпедо Вл
|1/128 финала
|7 мая, пятница
|18:30
|Текстильщик
|1:1
(3:4)п
|Торпедо Вл
|31 тур
|20 сентября, воскресенье
|16:00
|Текстильщик
|1:0
|Торпедо Вл
|11 тур
|8 июня, понедельник
|18:00
|Торпедо Вл
|4:1
|Текстильщик
|1/128 финала
|14 мая, четверг
|00:00
|Торпедо Вл
|3:0
|Текстильщик