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Текстильщик - Торпедо Вл

10.07.2013, Среда, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Кубок, 1/256 финала Текстильщик - Торпедо Вл
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
33 тур
17 октября, воскресенье 17:00 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
17 тур
16 июля, пятница 18:30 Текстильщик 0:1 Торпедо Вл
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
7 мая, пятница 18:30 Текстильщик 1:1
(3:4)п		 Торпедо Вл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
31 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 1:0 Торпедо Вл
11 тур
8 июня, понедельник 18:00 Торпедо Вл 4:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2009/2010)
1/128 финала
14 мая, четверг 00:00 Торпедо Вл 3:0 Текстильщик
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