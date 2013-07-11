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Ботев - Астана

11.07.2013, Четверг, 21:30 мск Пловдив, стадион Христо Ботев Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Ботев - Астана
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 4 июля, четверг 18:00 Астана 0:1 Ботев
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