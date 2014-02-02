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Янг Бойз - Тун

02.02.2014, Воскресенье, 19:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 19 тур Янг Бойз - Тун
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
17 тур
8 декабря, воскресенье 19:00 Тун 1:0 Янг Бойз
3 тур
28 июля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:2 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
36 тур
1 июня, суббота 22:30 Тун 2:2 Янг Бойз
27 тур
14 апреля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:2 Тун
10 тур
27 сентября, четверг 21:45 Тун 2:1 Янг Бойз
3 тур
29 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
34 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Тун 2:2 Янг Бойз
26 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:0 Тун
18 тур
10 декабря, суббота 20:45 Тун 1:1 Янг Бойз
6 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:2 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
30 апреля, суббота 22:15 Янг Бойз 0:1 Тун
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Янг Бойз
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Тун
1 тур
17 июля, суббота 19:45 Тун 1:1 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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