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Янг Бойз - Санкт-Галлен

15.12.2013, Воскресенье, 16:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 18 тур Янг Бойз - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
9 тур
24 сентября, вторник 22:30 Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
22 тур
3 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
16 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
1 тур
15 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
24 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
18 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
9 тур
22 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 21:45 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
11 тур
26 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
2 тур
18 июля, суббота 00:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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