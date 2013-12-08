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Санкт-Галлен - Сьон

08.12.2013, Воскресенье, 16:45 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Швейцария. Суперлига, 17 тур Санкт-Галлен - Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
3 тур
28 июля, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
11 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 5:0 Сьон
20 тур
16 февраля, суббота 22:45 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
15 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Санкт-Галлен 0:2 Сьон
8 тур
1 сентября, суббота 21:45 Сьон 0:3 Санкт-Галлен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Сьон
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Сьон 2:0 Санкт-Галлен
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Санкт-Галлен
6 тур
21 августа, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:00 Сьон 5:1 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:0 Сьон
18 тур
5 декабря, суббота 19:45 Сьон 2:1 Санкт-Галлен
9 тур
12 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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