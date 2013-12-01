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Янг Бойз - Базель

01.12.2013, Воскресенье, 19:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 16 тур Янг Бойз - Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Базель 2:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Янг Бойз 0:1 Базель
23 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Базель 3:0 Янг Бойз
15 тур
3 ноября, суббота 22:45 Базель 2:0 Янг Бойз
9 тур
23 сентября, воскресенье 18:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
36 тур
23 мая, среда 22:15 Базель 1:2 Янг Бойз
21 тур
16 февраля, четверг 23:15 Янг Бойз 2:2 Базель
16 тур
19 ноября, суббота 20:45 Базель 1:0 Янг Бойз
1 тур
16 июля, суббота 22:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 22:15 Базель 2:1 Янг Бойз
27 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:3 Базель
17 тур
4 декабря, суббота 18:45 Базель 3:1 Янг Бойз
8 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:15 Янг Бойз 0:2 Базель
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Базель 4:0 Янг Бойз
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:0 Базель
8 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:2 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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