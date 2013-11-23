Янг Бойз - Лозанна-Спорт

|2 тур
|20 июля, суббота
|21:45
|Лозанна-Спорт
|1:3
|Янг Бойз
|2 тур
|20 июля, суббота
|21:45
|Лозанна-Спорт
|1:3
|Янг Бойз
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:1
|Лозанна-Спорт
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|15:45
|Лозанна-Спорт
|0:0
|Янг Бойз
|17 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:45
|Лозанна-Спорт
|2:1
|Янг Бойз
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|0:0
|Лозанна-Спорт
|28 тур
|9 апреля, понедельник
|18:00
|Янг Бойз
|1:3
|Лозанна-Спорт
|23 тур
|4 марта, воскресенье
|19:00
|Лозанна-Спорт
|0:0
|Янг Бойз
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Янг Бойз
|4:1
|Лозанна-Спорт
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|0:3
|Янг Бойз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|19
|15
|2
|70:34
|+36
|72
|2.
|Грассхоппер
|36
|19
|8
|9
|67:43
|+24
|65
|3.
|Янг Бойз
|36
|17
|8
|11
|59:50
|+9
|59
|4.
|Люцерн
|36
|15
|6
|15
|48:54
|-6
|51
|5.
|Цюрих
|36
|14
|8
|14
|51:52
|-1
|50
|6.
|Тун
|36
|13
|9
|14
|57:53
|+4
|48
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|12
|13
|37:47
|-10
|45
|8.
|Сьон
|36
|12
|7
|17
|38:45
|-7
|43
|9.
|Арау
|36
|12
|6
|18
|55:71
|-16
|42
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|7
|3
|26
|38:71
|-33
|24