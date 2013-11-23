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Янг Бойз - Лозанна-Спорт

23.11.2013, Суббота, 22:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 15 тур Янг Бойз - Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
2 тур
20 июля, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт
25 тур
1 апреля, понедельник 15:45 Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз
17 тур
25 ноября, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз
7 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
9 апреля, понедельник 18:00 Янг Бойз 1:3 Лозанна-Спорт
23 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз
14 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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