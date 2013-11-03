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Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен

03.11.2013, Воскресенье, 16:45 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Швейцария. Суперлига, 14 тур Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
5 тур
11 августа, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
28 тур
20 апреля, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 1:3 Санкт-Галлен
24 тур
16 марта, суббота 22:45 Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт
12 тур
6 октября, суббота 21:45 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт
2 тур
21 июля, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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