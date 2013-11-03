Грассхоппер - Янг Бойз

|6 тур
|25 августа, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|1:2
|Грассхоппер
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|1:2
|Грассхоппер
|31 тур
|7 мая, вторник
|21:45
|Янг Бойз
|4:0
|Грассхоппер
|20 тур
|16 февраля, суббота
|22:45
|Грассхоппер
|2:0
|Янг Бойз
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|3:2
|Янг Бойз
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|0:1
|Грассхоппер
|29 тур
|14 апреля, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|2:2
|Грассхоппер
|25 тур
|17 марта, суббота
|20:45
|Грассхоппер
|2:0
|Янг Бойз
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|0:1
|Грассхоппер
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|0:3
|Янг Бойз
|33 тур
|10 мая, вторник
|21:45
|Янг Бойз
|2:2
|Грассхоппер
|23 тур
|5 марта, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|3:2
|Янг Бойз
|13 тур
|31 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Грассхоппер
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|1:2
|Янг Бойз
|30 тур
|13 апреля, вторник
|21:45
|Грассхоппер
|2:1
|Янг Бойз
|25 тур
|20 марта, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|4:0
|Грассхоппер
|13 тур
|24 октября, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|2:1
|Янг Бойз
|4 тур
|2 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:0
|Грассхоппер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|19
|15
|2
|70:34
|+36
|72
|2.
|Грассхоппер
|36
|19
|8
|9
|67:43
|+24
|65
|3.
|Янг Бойз
|36
|17
|8
|11
|59:50
|+9
|59
|4.
|Люцерн
|36
|15
|6
|15
|48:54
|-6
|51
|5.
|Цюрих
|36
|14
|8
|14
|51:52
|-1
|50
|6.
|Тун
|36
|13
|9
|14
|57:53
|+4
|48
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|12
|13
|37:47
|-10
|45
|8.
|Сьон
|36
|12
|7
|17
|38:45
|-7
|43
|9.
|Арау
|36
|12
|6
|18
|55:71
|-16
|42
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|7
|3
|26
|38:71
|-33
|24