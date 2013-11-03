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Грассхоппер - Янг Бойз

03.11.2013, Воскресенье, 19:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Суперлига, 14 тур Грассхоппер - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
6 тур
25 августа, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
31 тур
7 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
20 тур
16 февраля, суббота 22:45 Грассхоппер 2:0 Янг Бойз
13 тур
21 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
2 тур
22 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
14 апреля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
25 тур
17 марта, суббота 20:45 Грассхоппер 2:0 Янг Бойз
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:3 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Грассхоппер
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 21:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
13 тур
24 октября, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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