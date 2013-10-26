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Лозанна-Спорт - Люцерн

26.10.2013, Суббота, 21:45 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Швейцария. Суперлига, 13 тур Лозанна-Спорт - Люцерн
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
1 тур
14 июля, воскресенье 15:45 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 19:45 Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн
27 тур
13 апреля, суббота 21:45 Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
18 тур
1 декабря, суббота 22:45 Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
34 тур
12 мая, суббота 19:45 Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:00 Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн
13 тур
27 октября, четверг 21:45 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт
2 тур
3 августа, среда 21:45 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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