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Сьон - Грассхоппер

27.10.2013, Воскресенье, 16:45 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 13 тур Сьон - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
5 тур
10 августа, суббота 21:45 Грассхоппер 0:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
16 мая, четверг 21:45 Сьон 0:4 Грассхоппер
27 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:1 Сьон
17 тур
24 ноября, суббота 22:45 Сьон 1:1 Грассхоппер
1 тур
15 июля, воскресенье 15:45 Грассхоппер 0:2 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:2 Грассхоппер
27 тур
31 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 0:2 Сьон
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Грассхоппер 2:1 Сьон
9 тур
22 сентября, четверг 21:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Сьон
22 тур
26 февраля, суббота 19:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
17 тур
5 декабря, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Грассхоппер
8 тур
10 ноября, среда 21:45 Грассхоппер 0:4 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 19:45 Сьон 1:0 Грассхоппер
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Сьон
11 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 2:3 Грассхоппер
2 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Грассхоппер 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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