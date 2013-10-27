Сьон - Грассхоппер

|5 тур
|10 августа, суббота
|21:45
|Грассхоппер
|0:0
|Сьон
|5 тур
|10 августа, суббота
|21:45
|Грассхоппер
|0:0
|Сьон
|33 тур
|16 мая, четверг
|21:45
|Сьон
|0:4
|Грассхоппер
|27 тур
|14 апреля, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|1:1
|Сьон
|17 тур
|24 ноября, суббота
|22:45
|Сьон
|1:1
|Грассхоппер
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:2
|Сьон
|33 тур
|6 мая, воскресенье
|18:00
|Сьон
|3:2
|Грассхоппер
|27 тур
|31 марта, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|0:2
|Сьон
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Грассхоппер
|2:1
|Сьон
|9 тур
|22 сентября, четверг
|21:45
|Сьон
|2:0
|Грассхоппер
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:0
|Сьон
|22 тур
|26 февраля, суббота
|19:45
|Сьон
|2:0
|Грассхоппер
|17 тур
|5 декабря, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:0
|Грассхоппер
|8 тур
|10 ноября, среда
|21:45
|Грассхоппер
|0:4
|Сьон
|33 тур
|1 мая, суббота
|19:45
|Сьон
|1:0
|Грассхоппер
|22 тур
|27 февраля, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|2:1
|Сьон
|11 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:3
|Грассхоппер
|2 тур
|19 июля, воскресенье
|00:00
|Грассхоппер
|3:1
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|19
|15
|2
|70:34
|+36
|72
|2.
|Грассхоппер
|36
|19
|8
|9
|67:43
|+24
|65
|3.
|Янг Бойз
|36
|17
|8
|11
|59:50
|+9
|59
|4.
|Люцерн
|36
|15
|6
|15
|48:54
|-6
|51
|5.
|Цюрих
|36
|14
|8
|14
|51:52
|-1
|50
|6.
|Тун
|36
|13
|9
|14
|57:53
|+4
|48
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|12
|13
|37:47
|-10
|45
|8.
|Сьон
|36
|12
|7
|17
|38:45
|-7
|43
|9.
|Арау
|36
|12
|6
|18
|55:71
|-16
|42
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|7
|3
|26
|38:71
|-33
|24