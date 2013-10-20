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Люцерн - Янг Бойз

20.10.2013, Воскресенье, 18:00 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Суперлига, 12 тур Люцерн - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
8 тур
21 сентября, суббота 21:45 Янг Бойз 0:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
11 мая, суббота 21:45 Люцерн 3:1 Янг Бойз
19 тур
9 февраля, суббота 22:45 Янг Бойз 3:2 Люцерн
14 тур
28 ноября, среда 23:15 Янг Бойз 2:1 Люцерн
8 тур
2 сентября, воскресенье 15:45 Люцерн 1:2 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
5 мая, суббота 21:45 Янг Бойз 2:2 Люцерн
22 тур
25 февраля, суббота 20:45 Люцерн 2:0 Янг Бойз
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Люцерн
4 тур
6 августа, суббота 18:00 Люцерн 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Люцерн
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:0 Янг Бойз
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Янг Бойз 1:1 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
35 тур
13 мая, четверг 22:15 Люцерн 5:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Люцерн
15 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Люцерн
6 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:2 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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