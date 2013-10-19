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Тун - Сьон

19.10.2013, Суббота, 21:45 мск Тун, стадион Лахен Швейцария. Суперлига, 12 тур Тун - Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
6 тур
25 августа, воскресенье 15:45 Сьон 0:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 19:45 Сьон 0:1 Тун
21 тур
24 февраля, воскресенье 16:45 Тун 4:0 Сьон
13 тур
20 октября, суббота 21:45 Тун 1:1 Сьон
9 тур
22 сентября, суббота 21:45 Сьон 2:1 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Сьон
24 тур
10 марта, суббота 20:45 Сьон 1:0 Тун
14 тур
29 октября, суббота 19:45 Сьон 2:0 Тун
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Тун 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 19:45 Тун 3:1 Сьон
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Тун
14 тур
6 ноября, суббота 19:45 Тун 1:0 Сьон
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Тун
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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