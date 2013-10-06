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Лозанна-Спорт - Базель

06.10.2013, Воскресенье, 18:00 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Швейцария. Суперлига, 11 тур Лозанна-Спорт - Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
3 тур
27 июля, суббота 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
16 мая, четверг 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
20 тур
17 февраля, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
11 тур
29 сентября, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 1:1 Базель
6 тур
18 августа, суббота 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Лозанна-Спорт
20 тур
4 апреля, среда 20:30 Лозанна-Спорт 0:2 Базель
15 тур
5 ноября, суббота 20:45 Лозанна-Спорт 2:3 Базель
9 тур
21 сентября, среда 21:45 Базель 6:0 Лозанна-Спорт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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