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Сьон - Янг Бойз

05.10.2013, Суббота, 21:45 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 11 тур Сьон - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
1 тур
13 июля, суббота 21:45 Янг Бойз 2:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:0 Янг Бойз
24 тур
17 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Сьон
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:45 Янг Бойз 3:1 Сьон
6 тур
19 августа, воскресенье 15:45 Сьон 1:0 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
35 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:0 Сьон
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
2 тур
23 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
26 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Янг Бойз
16 тур
28 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:1 Сьон
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Сьон 4:1 Янг Бойз
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
16 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Янг Бойз
7 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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