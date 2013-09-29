Янг Бойз - Цюрих

|4 тур
|4 августа, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|1:3
|Янг Бойз
|34 тур
|26 мая, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|2:4
|Цюрих
|21 тур
|23 февраля, суббота
|22:45
|Цюрих
|4:0
|Янг Бойз
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|1:1
|Янг Бойз
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|4:1
|Цюрих
|32 тур
|1 мая, вторник
|21:45
|Янг Бойз
|1:0
|Цюрих
|27 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|10 тур
|24 сентября, суббота
|19:45
|Цюрих
|1:2
|Янг Бойз
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:3
|Цюрих
|29 тур
|19 апреля, вторник
|21:45
|Цюрих
|2:1
|Янг Бойз
|20 тур
|13 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:2
|Цюрих
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Цюрих
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|19
|15
|2
|70:34
|+36
|72
|2.
|Грассхоппер
|36
|19
|8
|9
|67:43
|+24
|65
|3.
|Янг Бойз
|36
|17
|8
|11
|59:50
|+9
|59
|4.
|Люцерн
|36
|15
|6
|15
|48:54
|-6
|51
|5.
|Цюрих
|36
|14
|8
|14
|51:52
|-1
|50
|6.
|Тун
|36
|13
|9
|14
|57:53
|+4
|48
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|12
|13
|37:47
|-10
|45
|8.
|Сьон
|36
|12
|7
|17
|38:45
|-7
|43
|9.
|Арау
|36
|12
|6
|18
|55:71
|-16
|42
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|7
|3
|26
|38:71
|-33
|24