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Янг Бойз - Цюрих

29.09.2013, Воскресенье, 18:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 10 тур Янг Бойз - Цюрих
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
4 тур
4 августа, воскресенье 15:45 Цюрих 1:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
26 мая, воскресенье 15:45 Янг Бойз 2:4 Цюрих
21 тур
23 февраля, суббота 22:45 Цюрих 4:0 Янг Бойз
12 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Цюрих 1:1 Янг Бойз
5 тур
12 августа, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:1 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
1 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 1:0 Цюрих
27 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
10 тур
24 сентября, суббота 19:45 Цюрих 1:2 Янг Бойз
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:3 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
19 апреля, вторник 21:45 Цюрих 2:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Цюрих
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
6 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Цюрих
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Цюрих 0:2 Янг Бойз
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Цюрих
10 тур
23 сентября, среда 22:15 Янг Бойз 3:0 Цюрих
1 тур
14 июля, вторник 00:00 Цюрих 2:3 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
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