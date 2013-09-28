Введите ваш ник на сайте

Базель - Сьон

28.09.2013, Суббота, 21:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 10 тур Базель - Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 1:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Базель
19 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Базель 3:0 Сьон
10 тур
26 сентября, среда 22:30 Базель 4:1 Сьон
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Сьон 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:3 Базель
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Базель 0:0 Сьон
13 тур
26 октября, среда 21:45 Сьон 0:1 Базель
4 тур
6 августа, суббота 19:45 Базель 3:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:0 Базель
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Сьон
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Сьон
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
28 тур
1 апреля, четверг 21:45 Базель 4:3 Сьон
27 тур
27 марта, суббота 19:45 Сьон 2:2 Базель
12 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Сьон
3 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 19 15 2 70:34 +36 72
2. Грассхоппер 36 19 8 9 67:43 +24 65
3. Янг Бойз 36 17 8 11 59:50 +9 59
4. Люцерн 36 15 6 15 48:54 -6 51
5. Цюрих 36 14 8 14 51:52 -1 50
6. Тун 36 13 9 14 57:53 +4 48
7. Санкт-Галлен 36 11 12 13 37:47 -10 45
8. Сьон 36 12 7 17 38:45 -7 43
9. Арау 36 12 6 18 55:71 -16 42
10. Лозанна-Спорт 36 7 3 26 38:71 -33 24
...
  • Читайте нас: 