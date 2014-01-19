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Зюлте-Варегем - Генк

19.01.2014, Воскресенье, 21:00 мск Варегем, стадион Регенбоогстадион Бельгия. Про-Лига, 22 тур Зюлте-Варегем - Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
7 тур
15 сентября, воскресенье 20:00 Генк 5:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
3 мая, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 0:4 Генк
2 тур
7 апреля, воскресенье 20:00 Генк 1:1 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
20 тур
16 декабря, воскресенье 17:30 Зюлте-Варегем 3:2 Генк
5 тур
26 августа, воскресенье 20:00 Генк 2:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 21:00 Зюлте-Варегем 1:1 Генк
3 тур
13 августа, суббота 22:00 Генк 2:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
24 тур
28 января, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 0:1 Генк
9 тур
25 сентября, суббота 22:00 Генк 3:0 Зюлте-Варегем
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
19 тур
19 декабря, суббота 22:00 Генк 2:2 Зюлте-Варегем
2 тур
8 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 2:2 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 30 20 7 3 59:17 +42 67
2. Брюгге 30 19 6 5 54:28 +26 63
3. Андерлехт 30 18 3 9 61:31 +30 57
4. Зюлте-Варегем 30 14 11 5 51:38 +13 53
5. Локерен 30 15 6 9 48:31 +17 51
6. Генк 30 14 3 13 42:39 +3 45
7. Гент 30 12 8 10 39:37 +2 44
8. Кортрейк 30 10 9 11 42:44 -2 39
9. Шарлеруа 30 8 10 12 36:41 -5 34
10. Остенде 30 9 7 14 28:46 -18 34
11. Серкль Брюгге 30 9 6 15 29:55 -26 33
12. Льерс 30 9 5 16 36:53 -17 32
13. Ваасланд-Беверен 30 6 13 11 28:35 -7 31
14. Мехелен 30 8 7 15 34:51 -17 31
15. Оуд-Хеверли 30 6 9 15 30:47 -17 27
16. Монс 30 6 4 20 29:53 -24 22
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